IMGW poinformował w piątek, że Europa Północna, częściowo Centralna, Wschodnia i południowa znajdują się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Krańce południowe i południowo-wschodnie Polski są w zasięgu niżu znad Rumunii. Północny zachód kraju znajduje się na skraju niżu znad Skandynawii. Pozostała część Polski jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Nadal pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, co znacznie wpłynie na pogodę podczas weekendu.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 21 stycznia?

Zima na dobre rozgościła się w Polsce i w sobotę pokaże swoje groźne oblicze. W dzień zachmurzenie będzie całkowite i duże.

- Opady śniegu, na wschodzie i północy przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz przejściowo marznący deszcz powodujący gołoledź. Opady śniegu chwilami o natężeniu umiarkowanym, ograniczające widzialność do 100 m. Na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju miejscami prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm - informują synoptycy IMGW w prognozie na 21 stycznia. Instytut opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku mamy pomarańczowe alerty. Możliwe są aktualizacje!

- Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h nad morzem i 60 km/h w głębi kraju, północny i północno-wschodni, na południowym wschodzie wiatr północno-zachodni. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMGW.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 21.01.2023

Mroźnie, a gdzieniegdzie bardzo zimno - tak w skrócie podsumować można wartości, które w sobotę odczytamy z termometrów. Nie ma co się czarować, przyda się najcieplejsza odzież. - Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na południu do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i 5 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat od -5 st. C do -1 st. C - wyliczają meteorolodzy.

Prognoza IMGW. Noc z soboty na niedzielę 21/22.01.2023

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie słaby śnieg oraz marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem a na Wybrzeżu deszczu. Na południowym zachodzie kraju opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -6°C w na południu i -10°C miejscami w kotlinach karpackich do -3°C, -2°C na Podlasiu, Przedgórzu Sudeckim i Górnym Śląsku do 1°C, 2°C nad morzem.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, gdzieniegdzie porywisty, wschodni i północno-wschodni. Na Wybrzeżu i w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h i stopniowo słabnące. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają eksperci IMGW.

