Porywisty wiatr nad morzem, a tutaj również śnieg i mróz! Taki będzie wtorek za oknami [Prognoza IMGW na 31.01.2023]

W poniedziałek (30 stycznia 2023 r.) IMGW poinformował, że zachodnia oraz południowa Europa jest w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtował rozległy niż z ośrodkiem nad Finlandią. Polska znalazła się pod wpływem wspomnianego niżu znad Finlandii. Od północnego zachodu nasunął się front okluzji i wolno przemieszczał się na południowy wschód kraju. Z zachodu napływało chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Jak to się przełoży na pogodę na wtorek, ostatni dzień stycznia? Mówiąc delikatnie, szału nie ma.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 31 stycznia?

W najbliższych godzinach pogoda nie będzie nas zachęcać do wychodzenia z domu, a wręcz przeciwnie. Eksperci IMGW podają, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. - Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i nad morzem także deszczu. W rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 12 cm - prognozują synoptycy.

- Wiatr umiarkowany i dość silny, na zachodzie i północy w porywach do 60 km/h, zachodni. Miejscami zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Całodobowy mróz utrzyma się w dolinach Karpackich, gdzie temperatura w ciągu dnia ukształtuje się na poziomie od -3 stopni Celsjusza do -1°C. - Temperatura maksymalna od 0°C na wschodzie i południowym wschodzie do 2°C w centrum kraju i 5°C na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu - wyjaśniają synoptycy IMGW w prognozie na 31 stycznia. Jeśli chodzi o duże miasta, to na 5 stopni na plusie mogą liczyć mieszkańcy Gdańska i Szczecina, a tylko "kreska" mniej w Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia i Warszawy. Zaledwie dwa stopnie w Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. Tam przydadzą się ciepłe kurtki.

Prognoza IMGW. Noc z wtorku na środę 31.01/1.02.2023

IMGW podaje, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i nad morzem także deszczu. Na wybrzeżu możliwe lokalne burze. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, na wschodzie i w centrum kraju o około 5 cm.

- Temperatura minimalna od -5°C w dolinach karpackich do 0°C w centrum i 3°C na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 80 km/h, lokalnie na północy do 70 km/h, w pozostałej części kraju do 65 km/h, zachodni. Miejscami zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - przekazują synoptycy.

Przed nami dość ciekawa sytuacja na wybrzeżu. Szykują się duże wahania poziomu morza.Aktualnie przeważa strefa wody średniej, ale pod wpływem wiatru z południowego zachodu dziś w nocy nastąpią spadki. Jutro wiatr zmieni kierunek na zachodni i zaczną się wzrosty.#IMGWhydro pic.twitter.com/YKLPwMIS6D— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 29, 2023

