Ciśnienie ostro w dół, a to dopiero początek problemów! Szalona pogoda w Polsce

Za oknem śnieżyce i wichury, ale niskie ciśnienie atmosferyczne, z którym mamy do czynienia od poniedziałku, 30 stycznia, również da nam się we znaki. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, przez Polskę przechodzi właśnie front atmosferyczny, któremu towarzyszą: bardzo mocny wiatr, osiągający w porywach:

50-60 km/h na wschodzie i południu kraju,

80 km/h na zachodzie,

i ok. 100 km/h na północy,

oraz intensywne opady deszczu i śniegu. Od niedzieli ciśnienie atmosferyczne spadło o ok. 20 lub jeszcze więcej hPa - do poziomu 1000 i mniejszej liczby hektopaskali - więc będziemy dodatkowo odczuwać senność i znużenie. Przy tak dużej różnicy dzień do dnia meteopaci będą ponadto narzekać na bóle głowy i stawów, a duży spadek ciśnienia może u wielu z nas powodować jeszcze zawroty głowy.

- Szczególnie na zmiany ciśnienia powinny jednak uważać osoby chorujące na serce i z problemami ze strony układu krążenia. Przejście frontów powodujących nagłe zmiany (skoki) ciśnienia może prowadzić do wahań ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonego bicia serca, a nawet do zawału serca lub udaru mózgu. Osoby te powinny zawsze mieć pod ręką sprawny ciśnieniomierz, aby samodzielnie kontrolować ciśnienie - informuje serwis Medonet.

