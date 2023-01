Wichury do 120 km/h, paskudne opady, a na dodatek jeszcze to! Alarm na początek tygodnia [Prognoza IMGW na 30.01.2023]

Prognoza IMGW na przełom stycznia i lutego. Potężne wichury

Według prognoz IMGW, w poniedziałek (30 stycznia) będzie dniem pochmurnym, z większymi przejaśnieniami. - Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie także deszczu, lokalnie marznącego, powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie. W Sudetach spadnie 10 cm, więc cieszy się ten, kto aktualnie wypoczywa w górach. Nieco mniej białego puchu na Podlasiu, bo ok. 5 cm. Termometry w najbliższych godzinach pokażą od –2°C w rejonach podgórskich Karpat do 2°C w centrum kraju i 5°C na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu. Przed nami wietrzny dzień, szczególnie nad morzem, gdzie wiatr powieje z prędkością od 45 km/h do nawet 80 km/h. Z kolei na Pogórzu Karpackim podmuchy osiągną prędkość do 70 km/h. W Tatrach do 80 km/h, a wysoko w Sudetach - uwaga - porywy do 140 km/h! Warunki w górach będą bardzo niebezpieczne.

W nocy z poniedziałku na wtorek (30/31 stycznia) nadal dużo chmur i przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Nad morzem deszcz. Uwaga, kierowcy! Lokalnie drogi będą śliskie. W Sudetach spadnie 8 cm, a w Karpatach do 12 cm śniegu. Termometry pokażą od –3°C w dolinach górskich do 0°C w centrum i 3°C nad morzem. Uwaga na silny wiatr. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach w zachodniej części wybrzeża początkowo do 85 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, nad morzem i w głębi kraju do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne, północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 130 km/h, w Tatrach do 85 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

Siarczysty mróz w weekend. Temperatura spadnie do –15°C

Przełom stycznia i lutego w pogodzie bez większych zmian. Nadal sporo chmur i przelotnych opadów deszczu oraz śniegu. Najzimniej w górach, bo nieznacznie poniżej zera, z kolei w pozostałej części kraju temperatura oscylująca w granicach zera. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim, nawet do 5°C. Nadal silnie powieje, ale nie tak jak na początku tygodnia. Wysoko w Sudetach do 90 km/h, w Tatrach do 80 km/h, zaś na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem wiatr powieje z prędkością do 65 km/h. Wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

Co z pogodą w weekend? Temperatura nadal będzie oscylować wokół zera. Nie zabraknie chwil z deszczem i śniegiem. Miejscami opady marznące mogą powodować gołoledź. Wiatr dużo słabszy niż na początku tygodnia. Bardzo mroźny weekend w górach. Tam temperatura może spaść nawet do –15°C.

