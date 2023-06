Polska przedzielona alertami! Ostrzeżenia przed burzami z gradem. Pogodowy armagedon

Burze, grad i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 16.06.2023]

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w niedzielę (18 czerwca 2023) od morza po góry możemy spodziewać się burz z gradem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

podkarpackim,

małopolskim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

mazowieckim,

łódzkim,

kujawsko-pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

Szykują się burze z gradem, a do tego porywisty wiatr. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.00 w niedzielę (18 czerwca 2023).

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad - informuje IMGW.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

