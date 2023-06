IMGW wydało alerty meteo. Burze to nie wszystko! Gdzie będzie najgorzej?

Burze, grad i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 16.06.2023]

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie mają wątpliwości, że sobotni wieczór (17 czerwca) w wielu regionach Polski może upłynąć pod znakiem burzowej i deszczowej pogody. Niektóre zjawiska mogą być niebezpieczne, przed czym ostrzegają żółte i pomarańczowe alerty meteo pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy części województwa pomorskiego, a także wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie IMGW. Burze z gradem w tej części Polski powinny zanikać późnym wieczorem w sobotę (17 czerwca).

‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW⛈️BURZE Z GRADEM 2°Burze występować będą na pograniczu 3 woj. (wielkopol., pom., zach. -pom.);W trakcie burz:➡️ bardzo silne opady deszczu od 25mm do 50mm;➡️porywy wiatru do 65km/h;➡️grad.https://t.co/tBq6AJFvlF#burza pic.twitter.com/MK9h0BxCbW— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 17, 2023

Burze w wielu regionach Polski

Z kolei żółte alerty meteo, oznaczające ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, obowiązują na krańcach zachodnich, na Pomorzu, Kujawach, ale także Mazurach i Podlasiu. Jak przekazał PAP Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Śląskiego, pogoda w sobotę będzie bardzo dynamiczna. – Zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane i duże. Miejscami są możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie i na krańcach północno-zachodnich możliwe burze, którym towarzyszyć może grad i opady do 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe są intensywne opady deszczu – powiedział Walczak. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni, lecz podczas burze możliwe są porywy do 60-65 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę (17/18 czerwca) nadal sporo chmur i możliwe opady deszczu w wielu miejscach. Zanikające burze na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Najwięcej deszczu spadnie na Podlasiu - do 15 litrów na metr kwadratowy. Po opadach lokalnie, szczególnie w północnej Polsce, tworzyć się będą krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni na północy kraju do 15 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na ogół z kierunków zachodnich.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW⛈️BURZE Z GRADEM 1°Burze występować będą głównie w zachodniej i północnej części kraju; W trakcie burz:➡️silne opady deszczu od 20mm do 30mm;➡️porywy wiatru do 65km/h;➡️grad.https://t.co/tBq6AJFvlF#burza pic.twitter.com/5rSYitBQm3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 17, 2023

