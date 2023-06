Pogoda na weekend, 16-18 czerwca. Gdzie będzie burza?

Weekend, 16-18 czerwca, ma upłynąć pod hasłem burz i dużego ciepła, choć jeszcze bez upałów. Po kilku chłodniejszych dniach temperatura znowu zacznie rosnąć i jak informuje IMGW, w piątek wyniesie od od około 18°C na południowym wschodzie i nad morzem do 24°C w centrum kraju i 25°C na północnym wschodzie, a w dolinach karpackich od 15°C do 17°C. Z kolei w sobotę, 16 czerwca, najchłodniej będzie na południu Podkarpacia, około 17°C, a najcieplej w centrum i na zachodzie kraju, do 24°C. O ile wiatr będzie na ogół słaby, choć zmienny, to w czasie burz może osiągnąć prędkość nawet do 70 km/h. W piątek i sobotę mają one występować głównie na zachodzie i północy kraju, natomiast w niedzielę, 18 czerwca, nadal będą się utrzymywać na północy, ale pojawią się również w centrum. Tego dnia spodziewanych jest od 20 do 25 kresek na termometrach, przy czym na zachodzie Polski może ich być maksymalnie 26.

Burze gwałtowne i z gradem?

Jak informuje TwojaPogoda.pl, burze przechodzące w weekend, 16-18 czerwca, nad Polską mogą mieć charakter gwałtowny. Na zachodzie, południu i w centrum kraju mają im towarzyszyć ulewne deszcze, a lokalnie pojawi się też grad. - Nasz wypoczynek poza domem może być zagrożony - informuje serwis, przypominając o zachowaniu środków ostrożności w czasie burz. Podobna nawałnica nawiedziła w minioną środę okolice Sieradza, powodując ogromne zniszczenia: Potworna nawałnica z gradem nawiedziła Łódzkie! Mieszkańcy mówią o armagedonie i klęsce żywiołowej [ZDJĘCIA].

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWINTENSYWNE OPADY DESZCZU 1°🌧️We wschodniej Polsce prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mmhttps://t.co/tBq6AJFvlF#deszcz pic.twitter.com/zBvVJSexRT— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 16, 2023

