Deszcz, burze i grad nie odpuszczają. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Jak podają eksperci z IMGW, w niedzielę (18 czerwca 2023) Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu znad południowych krańców Szwecji, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Wzdłuż wschodniej granicy będzie przebiegał chłodny front atmosferyczny. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. W czasie burzy opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura maksymalna od 20°C na wschodzie do 25°C na zachodzie regionu; nad samym morzem około 18°C. Wiatr słaby, w dzień okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Gdańsk: 21°C

Koszalin: 21°C

Szczecin: 25°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h - podaje IMGW.

Olsztyn: 22°C

Suwałki: 23°C

Białystok: 24°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Jak informują eksperci, prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 21°C na Kujawach do 26°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 60 km/h.

Poznań: 24°C

Kalisz: 24°C

Gorzów Wlkp.: 26°C

Zielona Góra: 26°C

Toruń: 23°C

Bydgoszcz: 23°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Synoptycy informują, że w niedzielę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Warszawa 25°C

Łódź 23°C

Lublin 24°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na górnym Śląsku możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20°C w dolinach karpackich do 25°C na Dolnym Śląsku. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty - przestrzegają eksperci IMGW.

Wrocław: 24°C

Jelenia Góra: 22°C

Legnica: 24°C

Opole: 24°C

Katowice: 24°C

Częstochowa: 23°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [Prognoza IMGW na 18.06.2023]

Jak informuje IMGW, zachmurzenie w niedzielę będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Kraków: 24°C

Kielce: 23°C

Rzeszów: 23°C

Zakopane: 21°C

