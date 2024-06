Pogodowy horror! To szok, co dzieje się nad Polską. Niebezpiecznie w Gdańsku [Zdjęcia]

Prognoza pogody 30 czerwca 2024. Ostrzeżenie przed burzami i nawałnicami

Niedzielna (30 czerwca) pogoda da się we znaki mieszkańcom wielu regionów w Polsce. W całym kraju będzie upalnie, ale nie to będzie jednak najgroźniejsze. Już rano bowiem nad północno-zachodnią Polską pojawiły się czarne chmury, a wraz z nimi intensywne opady i burze.

Synoptycy nie mają wątpliwości. Taka pogoda będzie w wielu regionach kraju, dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego (najwyższego!) oraz drugiego stopnia przed burzami.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami obowiązują na terenie województw: pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w zachodniej części kraju. Obejmują one województwa: zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie oraz częściowo mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Burze już się pojawiły, choć najbardziej intensywne mają być od godziny 14. - Miejscami burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 120 km/h, lokalnie grad - czytamy we wpisie opublikowanym w niedzielę rano przez IMGW na portalu X.

Zjawiska atmosferyczne mogą być bardzo gwałtowne, lokalnie niewykluczone jest nawet pojawienie się trąb powietrznych!

Na zachodzie Polski przemieszczają się burze którym towarzyszą silne opady deszczu o natężeniu ok. 5-10mm/10min., a całkowite sumy mogą miejscami wynosić do ok. 15mm. Burzom towarzyszy chwilami silniejszy wiatr, który w porywach może osiągać około 65km/h. Punktowo możliwy grad. pic.twitter.com/6dq0uVUd4t— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 30, 2024

IMGW ostrzega też przed upałami

IMGW ostrzega też przed upałami. W północnej i centralnej części kraju wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na południu są to natomiast ostrzeżenia stopnia drugiego. - Dzisiaj upalnie, temperatura maksymalna od 25 st. C nad morzem do 35 st. C na południu kraju. Na wschodzie pogodnie, a od zachodu nasuwające się gwałtowne burze z gradem i miejscami nawałnice - informuje instytut.

Na Dolnym Śląsku może być nawet 36 st. C!