Potwierdza się prognoza pogody na środę, którą opisywaliśmy na portalu "Super Expressu". Na zachodzie i w centrum kraju możliwe burze, a na północnym wschodzie i wschodzie oraz lokalnie na południu zaatakują opady deszczu ze śniegiem. Największym problemem są jednak wichury. W górach osiągną one prędkość nawet 160 km/h, ale nas interesują przede wszystkim tereny nizinne i wyżynne. Tutaj również jest nieciekawie. Wiatr z taką prędkością może wyrywać dachy, łamać drzewa i przerwać dostawy prądu. Gdzie sytuacja zrobi się najgorsza? Apelujemy o nielekceważenie tych komunikatów.

- W zachodniej połowie kraju okresami silny wiatr od 30 km/h do 45 km/h, na wschodzie w porywach do 75 km/h, w centrum do 80 km/h, a na zachodzie do 90 km/h, w czasie burz na zachodzie możliwe porywy wiatru do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 160 km/h - wyliczają synoptycy IMGW.

Pogodowy armagedon w Polsce. Ostrzeżenia IMGW 24.01.2024

Nie będziemy wyliczać województw, w których obowiązują pogodowe ostrzeżenia, bo cała Polska świeci się na żółto i pomarańczowo. Oprócz silnego wiatru, eksperci ostrzegają przed roztopami i opadami marznącymi. Ostrzeżenie drugiego stopnia (pomarańczowy alert) mamy w województwach:

kujawsko-pomorskim

pomorskim

zachodniopomorskim

lubuskim

podlaskim

dolnośląskim

wielkopolskim

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze z porywami wiatru do 100 km/h - czytamy w komunikacie dla Wrocławia.

W ciągu dnia będziemy na bieżąco informować o ewentualnych utrudnieniach komunikacyjnych, wywołanych przez pogodę. Warto śledzić nasze lokalny serwisy. Zalecamy szczególną ostrożność i obserwowanie komunikatów na stronach IMGW.

W dzień zachmurzenie duże. Głównie opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Możliwe burze. Suma opadów 10-15 mm. W górach opady śniegu do 10 cm. Na południu Polski opady marznące, powodujące gołoledź. Temp. maks. od 1°C na Podkarpaciu, około 8°C w centrum do 12°C na zachodzie pic.twitter.com/AreDtlRCZv— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 24, 2024