Ulewne deszcze i wichury do 100 km/h powracają! Eksperci już wiedzą, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 24.01.2024]

Wichury do 160 km/h, śnieżyce i jeszcze to! Fatalny początek tygodnia [Prognoza IMGW na 22.01.2024]

W prognozach, które codziennie publikujemy w serwisie "Super Expressu" pojawiła się w ostatnich dniach nutka optymizmu. Eksperci z IMGW potwierdzają, że zrobi się cieplej, ale to nie znaczy, że uwolniliśmy się od niebezpiecznych zjawisk meteo. W nocy z wtorku na środę (23/24 stycznia) początkowo na wschodzie i południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Później, w drugiej połowie nocy od zachodu do centrum postępować będą opady deszczu.

- Na wschodzie oraz krańcach południowo-zachodnich lokalnie możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, nad ranem do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne - alarmuje IMGW. Temperatury od -5 stopni Celsjusza na południu, do +3 nad morzem.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 24 stycznia 2024

Na środę IMGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a prognozowana wysokość opadu w Tatrach wynosi do 10 mm, w Bieszczadach do 15 mm, na Pomorzu do 12 mm. Na wschodzie oraz w rejonach podgórskich początkowo opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Tatrach do 7 cm, w Bieszczadach do 10 cm.

- Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, około 9°C w centrum do 12°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 115 km/h, w Sudetach do 160 km/h - przekazują eksperci z Instytutu w prognozie na 24 stycznia. Najcieplej będzie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, a największych utrudnień spodziewamy się na Pomorzu i we wschodnich regionach.

W nocy ze środy na czwartek z kolei Polskę opanuje zachmurzenie duże, okresami zaatakują opady deszczu, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach - śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 stopni Celsjusza do 5°C, na zachodzie lokalnie 6°C. Chłodniej na obszarach podgórskich - od 0°C do 1°C. Co ciekawe - nigdzie nie spodziewamy się minusów.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, nad samym morzem okresami silny do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 130 km/h, z kierunków zachodnich. W górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne. Warto obserwować ostrzeżenia i nasze prognozy.