Pogodowe wariactwo za oknami. Burze i ulewy nie odpuszczają Polakom [Prognoza IMGW na 4.07.2023]

To będzie gorąca noc!

Niebezpieczna pogoda znów daje się we znaki Polakom. Synoptycy IMGW wskazują, że we wtorek (4 lipca 2023 r.) nasz kraj będzie na skraju zatoki związanej z rozległym układem niżowym nad Skandynawią, jedynie nad województwa południowe sięgnie słaby klin wyżowy. Z południowego zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie, nieco chłodniejsze na północy kraju. Ciśnienie będzie wolno rosło. Niestety, nie uwolnimy się od niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przydadzą się parasole, a to nie wszystko.

Eksperci od pogody z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że we wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Niestety, trzeba się będzie przygotować na utrudnienia, wywołane przez warunki atmosferyczne.

- Miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalne burze z opadami do 15 mm. Możliwy drobny grad. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz i w górach wiatr w porywach do 60 km/h - alarmują synoptycy. Warto śledzić ostrzeżenia i lokalne komunikaty meteo.

Pogoda na jutro. Temperatura 4.07.2023

Bez upałów, ale gdzieniegdzie bardzo ciepło - tak w skrócie można podsumować temperatury, które będą z nami w najbliższych godzinach. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19-20 st. C nad morzem do 27 st stopni Celsjusza lokalnie w centrum i na południu kraju - podaje IMGW. Na 26-27 stopni mogą liczyć m.in. mieszkańcy Łodzi, Warszawy, Białegostoku, Krakowa i Lublina.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 4/5 lipca 2023

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podają, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie duże, zanikające przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura minimalna od 10°C na północy do 16°C na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

