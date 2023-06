Deszcz i burze nie odpuszczają, a do tego jeszcze to! [Prognoza IMGW na 29.06.2023]

Pogoda na piątek, 30 czerwca. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Burze z gradem i deszczem już w piątek, 30 czerwca, mają nawiedzić północno-zachodnią i zachodnią Polskę. Ostrzega przed nimi IMGW, które wydało w tej sprawie alerty pierwszego stopnia. Wśród regionów, gdzie jest największa szansa na wystąpienie zjawiska, są województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie oraz część Wielkopolski, Dolnego Śląska i Kujawsko-Pomorskiego. Oczywiście nie oznacza to, że burze pojawią się tylko w tej części kraju, bo odpowiadający za nie front atmosferyczny będzie się przesuwał w głąb Polski - niemniej na zachodzie i północy zjawiska mogą mieć najbardziej gwałtowny charakter. Mogą im towarzyszyć ulewy i bardzo mocne podmuchy wiatru. - W czasie burz sumy opadu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22°C na Pomorzu do 28°C w centrum kraju i na południu, na wybrzeżu około 20°C, w dolinach karpackich i kotlinach sudeckich od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 75 km/h - informuje IMGW, prognozując pogodę na piątek.

Pogoda na weekend, 1-2 lipca

Duże zachmurzenie i umiarkowane zachmurzenie utrzyma się nad Polską również w sobotę, 1 lipca. Burze z opadami, dotrą na wschód i południe kraju, gdzie spadnie, odpowiednio, do 20 i 30 mm deszczu, a do tego znowu należy się liczyć z porywistym wiatrem o prędkości do 75 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 22-25 stopni, ale jeszcze kilka kresek mnie będzie nad morzem i w kotlinach górskich. Jak będzie wyglądała pogoda w niedzielę, 2 lipca?

- Nadal przelotne opady deszczu i lokalne burze. Nieco chłodniej, od 21°C, 22°C na wschodzie do 24°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz wiatr porywisty - informuje IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE #IMGW 🟡GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY🌊W obszarach występowania prognozowanych burz, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.➡️https://t.co/iRAKWQIlyp pic.twitter.com/ipHAF1lQK2— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 30, 2023

