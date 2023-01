Mnóstwo śniegu i wichury do 100 km/h! W sobotę wydarzy się jeszcze to! [Prognoza IMGW na 21.01.2023]

Wiosna w styczniu na Bałkanach. 20 stopni ciepła!

Mieszkańcy Bałkanów nie mogą uwierzyć w to, co dzieje się z pogodą w tej części Europy. W środku zimy termometry dobijają do 20 stopni Celsjusza...na plusie. Polacy podobne zdziwienie przeżywali w pierwszych godzinach 2023 r., kiedy to w Nowy Rok w wielu miejscach w kraju było kilkanaście stopni powyżej zera. Na Bałkanach, w odróżnieniu od Polski, mieszkańcy mają do czynienia nie tylko z wysokimi temperaturami, ale także z ulewami i powodzią.

Znad północnej Afryki na południe Europy napłynęło ekstremalnie ciepłe powietrze, które podniosło temperaturę do ponad 20 stopni w cieniu. Jak informuje portal twojapogoda.pl, temperatury w miastach na południu Starego Kontynentu przypominają te, typowe dla środka wiosny. W Skopje zmierzono rekordowe 19,9°C. Jeszcze cieplej było w Bukareszcie - 20,9°C. Rumuński rekord ciepła w styczniu pobiło Turnu Măgurele. Termometry pokazały tam 22,5°C. To typowo letnia temperatura w środku zimy!

Bałkany walczą z powodzią. Ewakuacja mieszkańców

Zachodnia część Bałkanów zmaga się natomiast z ulewami. Deszcz doprowadził do powodzi na masową skalę. Jak podaje twojapogoda.pl, "pod wodą znalazło się wiele miast i miasteczek w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze i Kosowie". Wystarczył tydzień, aby miejscami spadło tam ponad 300 litrów deszczu na m². Rzeki wezbrały i wystąpiły z brzegów. W niektórych miejscowościach poziom wody sięgał dachów budynków. Mieszkańcy musieli się ewakuować. Doszło też do utonięć. Za pogodę w tej części Bałkanów odpowiada stacjonujący nad Włochami niż. Po swojej wschodniej stronie sprowadza nad zachodnie wybrzeża Adriatyku nadzwyczaj wilgotne masy powietrza. Co gorsza, to nie koniec intensywnych opadów w regionie.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Zdjęcia z powodzi na Bałkanach znajdziesz w poniższej galerii

