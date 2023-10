Pogodny wtorek, ale jest jeden problem [Prognoza IMGW na 17.10.2023]

Potężne załamanie pogody! Cyklon Szymon sprowadzi do Polski wszystko, co najgorsze

Jaka będzie jutro pogoda? Wtorek, 17 października 2023 r.

Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na wtorek wygląda o wiele lepiej od tej, która dotyczyła samego początku tygodnia. W dzień powinno być pogodnie, jedynie na północy okresami zachmurzenie duże i miejscami, głównie na Pomorzu i Żuławach, przelotne opady deszczu. To właśnie o tym problemie wspominaliśmy na początku artykułu. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich - wskazują synoptycy. Eksperci od pogody nie spodziewają się ostrzeżeń meteo. Można powiedzieć, że 17 października będą z nami warunki typowe dla jesiennej pory roku.

Pogoda na jutro. Temperatura 17.10.2023

Druga dekada października przypomniała nam, że lato jest już dawno za nami. We wtorek również będzie chłodno. Gdzieniegdzie przydadzą się ciepłe swetry. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9°C miejscami na południu do 13°C nad morzem; w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C - podaje IMGW.

9-10 stopni Celsjusza odczytają z termometrów mieszkańcy Kielc, Rzeszowa, Lublina, Suwałk, Białegostoku, Katowic, Krakowa, Olsztyna i Opola. Nieco cieplej w okolicach Gdańska. Te wartości dotyczą rzecz jasna pory dziennej.

W nocy z wtorku na środę ponownie pogodnie, jedynie na północy zachmurzenie okresami duże i tam możliwe będą przelotne opady deszczu. W kotlinach górskich lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -1°C na południowym wschodzie do 6°C na północy i 11°C nad morzem. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Prognozowane temperatury jasno pokazują, że w nocy problemem będą przymrozki. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.