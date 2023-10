Potężne załamanie pogody! Cyklon Szymon sprowadzi do Polski wszystko, co najgorsze

Taka pogoda sprawia, że najchętniej zawinęlibyśmy się w koce i zostali w domach. W niedzielę (15 października 2023 r.) w całym kraju będzie chłodno, możliwe są również przelotne opady deszczu. Najwięcej - ok. 10 litrów wody na metr kwadratowy - może spaść nad morzem, tam również niewykluczone są słabe burze i towarzyszące im opady krupy śnieżnej. Tak wynika z prognozy, przekazanej Polskiej Agencji Prasowej przez Michała Kowalczuka, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na niedzielę. IMGW nie ma dobrych wieści

W niedzielę problemem będzie przenikliwy chłód, a gdzieniegdzie również silny wiatr. Temperatury będą wyrównane na obszarze całego kraju, termometry pokażą od 9 do 12 stopni Celsjusza, więc przydadzą się cieplejsze bluzy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, w porywach do 55 km/h. Nad morzem podmuchy będą mocniejsze – do 80 km/h. Nieciekawie wyglądają również prognozy na noc z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże oraz możliwe przelotne opady deszczu zwłaszcza na północy kraju. Synoptycy prognozują, że spadnie ok. 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Nocą temperatury minimalne na przeważającym obszarze kraju ukształtują się na poziomie od 2 do 5 stopni Celsjusza, a nad morzem wyniosą ok. 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Najsilniejszy nad morzem, tam powieje z prędkością ok. 65 km/h z zachodu i północnego zachodu. - Z każdym dniem następnego tygodnia ma być chłodniej. Gdzieniegdzie temperatura może spaść poniżej zera - przewidują eksperci IMGW. Prognozy będziemy oczywiście aktualizować w naszym serwisie.