Burze i wichury to nie wszystko! Pogoda jak z koszmaru [Prognoza IMGW na 16.10.2023]

Potężne załamanie pogody! Cyklon Szymon sprowadzi do Polski wszystko, co najgorsze

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że na początku tygodnia, Polska od zachodu dostawać się będzie pod wpływ wyżu znad Europy Centralnej, jedynie krańce północno-wschodnie kraju pozostaną w zasięgu niżu znad północnej Skandynawii. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie rosnąć. Niestety, to dopiero początek złych informacji, związanych z warunkami atmosferycznymi. W poniedziałek (16 października 2023 r.) zobaczymy brzydką wersję jesieni.

Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 16 października 2023 r.

Z prognozy IMGW na poniedziałek wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Wysokość opadów na północy do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - alarmuje Instytut. Tego dnia warto obserwować ostrzeżenia i lokalne komunikaty meteo.

Pogoda na jutro. Temperatura 16.10.2023

Możemy zapomnieć o letnich temperaturach, które jeszcze kilka dni temu mieliśmy w Polsce. Na termometrach zagości jesień i to w chłodnej wersji. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7 stopni Celsjusza miejscami na południu do 12°C nad morzem; w obszarach podgórskich od 5°C do 8°C - podaje IMGW. Najcieplej powinno być w Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie i Szczecinie. Ciepłe kurtki musza ubrać mieszkańcy Rzeszowa, Kielc i Katowic.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek

W nocy zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie w południowej połowie kraju mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C lokalnie w centrum do 5°C na północnym zachodzie; na wybrzeżu lokalnie do 6°C; w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C. Lokalnie w całym kraju przygruntowe przymrozki do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie początkowo porywisty, z kierunków zachodnich. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.