Pogoda zwariowała! Wichury osiągną 160 km/h, a zima zastawi niebezpieczne pułapki [Prognoza IMGW na 7.02.2024]

Obecny tydzień jest wyjątkowo skomplikowany, jeżeli chodzi o pogodę. Wichury i opady regularnie nękają Polaków. Niestety, już w nocy z wtorku na środę (6/7 lutego 2024) zaatakują kolejne, niepożądane zjawiska meteo. Według synoptyków z IMGW, pojawią się pady deszczu, stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i nad ranem na północy oraz w górach miejscami w śnieg. Na północnym wschodzie opady początkowo mogą marznąć, powodując śliskość. Zalecamy szczególną ostrożność na drogach. Uwaga - na północy i zachodzie prognozowana wysokość opadów nawet do 10 mm. Na wybrzeżu i północnym zachodzie porywy wiatru do 90 km/h, a w Sudetach nawet do 160 km/h! Tak wygląda najbliższa noc. Niestety, w ciągu dnia pogoda będzie miała kolejne niespodzianki.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 7 lutego 2024

W środę odnotujemy dużo chmur, na południu zachmurzenie będzie całkowite. Podobnie jak w nocy, niemal w całym kraju trzeba być gotowym na deszcze, a na północy również na deszcz ze śniegiem i krupę śnieżną.

- Po południu lokalnie na północy oraz w górach opady śniegu. Miejscami na południu i południowym zachodzie prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. W Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, w Tatrach o około 5 cm - podają synoptycy IMGW w prognozie na 7 lutego.

Jak wygląda sprawa z wichurami? Już we wtorek na mapie ostrzeżeń IMGW zaroiło się od żółtego i pomarańczowego koloru. Alerty dotyczą właśnie silnego wiatru. Drugi stopień ostrzeżenia obowiązuje m.in. w okolicach Gdyni i Wejherowa.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, do godzin okołopołudniowych miejscami na wschodzie, w centrum oraz na południu w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący do porywistego, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy do 160 km/h słabnące do 80 km/h, w Karpatach do 110 km/h. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy w prognozie synoptycznej na 7 lutego.

Jeżeli szukać powiewu optymizmu, to z pewnością w prognozowanych temperaturach - maksymalne ukształtują się na poziomie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 5°C w północnej połowie kraju, do 9°C miejscami w południowej połowie. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Najchłodniej - tradycyjnie już - w okolicach Suwałk. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

⚠️Uwaga! Będzie mocno wiało w całym kraju⚠️.🟡Wydano ostrzeżenia #meteo 1 i 2° przed silnym wiatrem. Porywy na dużym obszarze kraju do 75-80 km/h a na Pobrzeżu Koszalińskim do 90 km/h🟠.▶️Start ostrzeżeń dziś po południu, koniec jutro po południu.https://t.co/R6gZOAwtKk#wiatr pic.twitter.com/wcAKynYM48— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 6, 2024

