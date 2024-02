Wichury do 184 km/h. Niszczycielski żywioł, tutaj wiało najmocniej!

Potężne wichury w Polsce. Na Śnieżce 184 km/h!

Informacje oraz alerty pogodowe w Polsce od kilku dni dotyczą przede wszystkim silnego wiatru. O ile na nizinach prędkości nie są zawrotne, jednak strażacy mają pełne ręce roboty, a niektórzy mieszkańcy mieli przerwy w dostawie prądu. Minionej doby straż pożarna interweniowała blisko 800 razy, walcząc ze skutkami niebezpiecznej pogody.

Jak informowaliśmy wcześniej, w poniedziałek (5 lutego) do Polski dotarł niż Nadzieja. Na nizinach wiatr wiał z prędkością 60-100 km/h. Znacznie silniej wiało w górach. Na Śnieżce zmierzona prędkość wiatru to aż 184 km/h! Na Kasprowym Wierchu było to 126 km/h. Niestety, prognozy pogody na najbliższe dni przewidują kolejne chwile z silnym wiatrem. Na szczęście nie będzie wiać tak silnie jak na początku trwającego tygodnia. We wtorek (6 lutego) na nizinach porywy do 55-80 km/h, zaś w górach do 100 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego.

W środę (7 lutego) wichura znowu uderzy z większą siłą. Na północy kraju prędkości wiatru mogą osiągnąć 70-100 km/h, zaś w górach może być to nawet 160 km/h. Najbliższe godziny nie będą dla nas łatwe i nie chodzi tylko o porywisty wiatr. Kiepskie będzie także nasze samopoczucie. Wszystko przez wahania pogody, nagłe zmiany temperatury i towarzyszące wichurom opady. Dopiero w czwartek (8 lutego) należy spodziewać się spokojniejszej pogody.

Źródło: fanipogody.pl

⚠️🚒Do godziny 16:00 w całym kraju strażacy odnotowali 8️⃣2️⃣0️⃣ zgloszen do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień ulic i budynków. ✅Najwięcej w województwach: ➡️śląskim 235,➡️małopolskim 159,➡️dolnośląskim 103.#wiatr #deszcz pic.twitter.com/706k7sz6gF— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) February 5, 2024

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️🟡SILNY WIATR 1°💨Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.➡️https://t.co/DIkhkQRy0k#wiatr pic.twitter.com/Fi2rna7QhY— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 6, 2024