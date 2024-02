Ulewne deszcze przejdą w śnieżyce! Paskudna pogoda opanuje kolejne regiony [Prognoza IMGW na 6.02.2024]

Potężne załamanie pogody stanie się faktem. Wichury do 180 km/h i śnieżyce to nie wszystko [Prognoza IMGW na 5.02.2024]

Sprawdzają się alarmujące prognozy dla Polski. Już w niedzielę i poniedziałek, na południu i na południowym wschodzie kraju pojawiły się czerwone alerty, czyli ostrzeżenia trzeciego stopnia od IMGW. Dotyczyły one roztopów. Niestety, to nie jedyne "niespodzianki", jakie szykuje pogoda. Noc z poniedziałku na wtorek (5/6 lutego 2024) nie będzie należała do spokojnych. - Odnotujemy przemieszczające się z południowego zachodu na północny wschód opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz północy także śniegu. Prognozowana wysokość opadu na północy kraju miejscami od 10 mm do 15 mm, na Pomorzu lokalnie do 20 mm - alarmują synoptycy IMGW. Na północy kraju wichury osiągną 85 km/h, a wysoko w górach wiatr powieje z prędkością do 120 km/h. Na Suwalszczyźnie temperatury spadną poniżej zera.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 6.02.2024

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Jedynie na południu możemy liczyć na większe przejaśnienia. Ponownie przydadzą się parasole, a w niektórych regionach nawet one nie wystarczą. Brutalna pogoda może przynieść ze sobą utrudnienia komunikacyjne. Jak to wygląda we szczegółach?

- Okresami pojawią się opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Na Pomorzu opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadu miejscami do 15 mm - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 6 lutego.

W prognozach na poniedziałek alarmowaliśmy o złowrogich wichurach. We wtorek sytuacja ulegnie nieznacznej, ale jednak poprawie. - Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, przejściowo na wybrzeżu silny do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu do około 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia meteo będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

W ciągu dnia nie grożą nam ujemne temperatury. Wręcz przeciwnie, część regionów może liczyć nawet na dwucyfrowe wartości, odczytane z termometrów. - Temperatura maksymalna od 3°C na Suwalszczyźnie, około 8°C w centrum, do 10°C na południu i zachodzie kraju - podaje IMGW. Na 10 stopni na plusie mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Najchłodniej w województwie podlaskim i w dolnym rejonach województwa małopolskiego.

