Pogoda zagra jak Wolfgang Amadeusz Mozart! To będzie burzliwy koncert

Cyklon Wolfgang uderzy w Polskę. Jaka będzie pogoda w piątek, 20 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że piątek, 20 października zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami zagości zima! Może spaść deszcz ze śniegiem.

- Okresami opady deszczu, początkowo na północy kraju również deszczu ze śniegiem - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 20.10.2023

W piątek termometry w Polsce oszaleją.

- Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie do 8°C, 10°C w centrum i 20°C na południu kraju - podaje IMGW.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy kraju do 75 km/h, nad Zatoką Gdańską i na południu Podkarpacia w porywach do 85 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 60 km/h, z kierunków wschodnich, na południu kraju południowy. W Tatrach porywy wiatru do 160 km/h, w Sudetach do 80 km/

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (4.10.2023/5.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (4.10.2023/5.10.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Okresami opady deszczu, głównie na północy kraju i tu prognozowane sumy do 20 mm. Temperatura minimalna od 1°C na Suwalszczyźnie do 8°C w centrum kraju i 17°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat do 85 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, z kierunków wschodnich, na południu kraju południowy. W Tatrach porywy wiatru do 160 km/h, w Sudetach do 100 km/h. Odpowiedzialnym za wichury będzie cyklon Wolfgang, który już sunie do Polski.

