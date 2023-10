Fatalne warunki powracają! Eksperci biją na alarm i wskazują daty

Temperatura spadnie do -2 stopni, do tego wichury 100 km/h. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 19.10.2023]

Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega

W prognozach, publikowanych na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu" mogliście przeczytać o nadchodzącym załamaniu pogody. Odczujemy je w okolicach weekendu (20-22.10.2023 r.). Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali prognozę ostrzeżeń. Na mapie widzimy m.in. powrót fatalnych warunków, o których mogliśmy w ostatnich miesiącach zapomnieć. Na drogach trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, opady marznące i szklanka to nie wszystkie problemy, z którymi zmierzymy się w najbliższych dniach.

Ostrzeżenia IMGW: Opady marznące i silny wiatr

Na mapie z prognozą ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy m.in. żółte alerty związane z opadami marznącymi. Od piątku (20.10.2023 r.), od godziny 7:30, przez 24 godziny będą one obowiązywały na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Możliwe są aktualizacje.

W sobotę z kolei IMGW będzie ostrzegać przed silnym wiatrem. Problemy mogą się pojawić w Zachodniopomorskiem, na Pomorzu, Podlasiu. Warmii i Mazurach, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na północy i na północnym zachodzie ostrzeżenia mogą wejść w życie już 20 października.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach w północnej części kraju do 60 km/h, na Pomorzu do 85 km/h, wschodni i północno-wschodni, na południu południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, na szczytach Bieszczadów do 110 km/h, a wysoko w Tatrach porywy wiatru do 120 km/h - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 20 stycznia. Doniesienia meteorologów codziennie będziemy przekazywać w naszym serwisie.