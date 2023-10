Starcie ciepłego i zimnego powietrza nad Polską. Gdzie spadnie śnieg?

Duże zmiany w pogodzie szykują się od piątku, 20 października, bo nad Polską będą się ścierać dwie masy powietrza - informuje serwis Fanipogody.pl. Spływający do naszego kraju arktyczny chłód zderzy się z ciepłem spod znaku polarnomorskiego i zwrotnikowego. Co to oznacza? W najmniej optymistycznych scenariuszach czekają nas opady śniegu, i to nie tylko na terenach podgórskich i w górach, ale również na nizinach. W czasie przechodzenia przez Polskę frontów atmosferycznych największa szansa na ich wystąpienie dotyczy miejsc na granicy obu mas powietrza i w rejonie izotermy 0°C. Będzie również padał deszcz, a w najbliższych godzinach okaże się, którego z opadów będzie więcej. Duże różnice ciśnienia mogą natomiast doprowadzić do pojawienia się wichur, a lokalnie - również burz. W tym czasie mieszkańcy północno-wschodniej Polski będą się zmagać z temperaturami rzędu maksymalnie kilku stopni, w czasie gdy na południowym wschodzie będzie prawie 20 kresek.

- Niezwykle rzadko dochodzi do „bitwy” powietrza arktycznego ze zwrotnikowym – a taką sytuacje właśnie będziemy mieć w okolicach weekendu w naszych szerokościach geograficznych. Różnica temperatury na wysokości 850 hPa (1500 metrów m n.p.g) wyniesie około 17-20°C. Doprowadzić może do silnego załamania pogody w naszej części Europy w ostatnich dniach mijającego tygodnia - informuje serwis Fanipogody.pl.

