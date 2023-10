Zima na całego zbliża się wielkimi krokami. Prognozy mówią o wielkim mrozie

Temperatura spadnie do -2 stopni, do tego wichury 100 km/h. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 19.10.2023]

Zima w drodze do Polski i do Rosji. Prognozy zapowiadają ogromne mrozy

Mniej więcej w tym samym czasie zima dotrze do Polski i europejskiej części Rosji - informuje TwojaPogoda.pl. W dniach 20-21 października pierwsze opady śniegu są prognozowane m.in. w Moskwie, w której z każdym dniem robi się ponadto coraz chłodniej. Zima na całego już na początku miesiąca zaczęła się we wschodniej Syberii, by dotrzeć do wybranych regionów północnej i środkowej Rosji. Mimo spodziewanych opadów białego puchu pokrywa śnieżna, podobnie jak w Polsce, nie utrzyma się zbyt długo. Nie można tego natomiast powiedzieć o wschodnich obszarach kraju, gdzie sięga już 30 centymetrów. Co więcej, temperatura spadła tam już poniżej 30 stopni Celsjusza na minusie. Jeszcze większe mrozy zapowiadane są w Jakucji, ale na grudzień i styczeń, kiedy ma być nawet minus 60 kresek, a pokrywa śnieżna może sięgać ponad pół metra.

