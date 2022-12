Uwaga, kierowcy. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. Kiedy i gdzie będzie najgorzej?

Niezbyt dobre wieści dla kierowców, bo pogodę od czwartku, 1 grudnia, do soboty, 3 grudnia, mają m.in. zdominować marznące opady - tak wynika z prognozy IGMW. Instytut wydał już w tej sprawie ostrzeżenie, które nosi na razie pierwszy stopień alertu. Uwagę na niebezpieczne zjawisko powinni zwrócić mieszkańcy następujących województw:

mazowieckiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego;

śląskiego;

małopolskiego;

podkarpackiego.

Na Mazowszu marznące opady mają się pojawić w piątek, 2 grudnia, w godzinach porannych, i utrzymać się do sobotniego poranka, do ok. godz. 7.30. Tak samo wygląda prognoza IMGW dla Lubelszczyzny. Dzień wcześniej, tj, w czwartek, 1 grudnia, marznące opady dotrą do województwa świętokrzyskiego, na Śląsk, do Małopolski i na Podkarpacie, gdzie jednak również utrzymają się do soboty włącznie.

