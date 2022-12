We wtorek (29 listopada) IMGW poinformował, że od Wysp Brytyjskich, przez Niemcy po basen Morza Śródziemnego rozciąga się obszar obniżonego ciśnienia z ośrodkami niżowymi i frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze Europy pogodę kształtują wyże. Polska nadal jest na skraju wyżu znad zachodniej Rosji, tylko na zachodzie kraju zaznacza się płytka zatoka niżowa. Pozostajemy w przetransformowanej masie powietrza polarnego. Jak to wszystko wpłynie na pogodę na środę? Nie ma zbyt wielu dobrych wieści.

Jaka będzie pogoda w środę, 30 listopada?

Jak mantrę będziemy powtarzać, że kierowcy powinni się mieć na baczności. Warunki atmosferyczne ponownie nie będą im ułatwiać życia. W środę (30 listopada 2022 r.) zachmurzenie będzie duże, na południu z większymi przejaśnieniami.

- W północnej i wschodniej części kraju miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mżawki, przejściowo marznącej i powodującej gołoledź. Na wschodzie i południu rano i wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na wschodzie przez większość dnia będą utrzymywać się silne zamglenia. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h - podaje IMGW.

Pogoda na środę. Temperatura 30.11.2022

W temacie temperatur również próżno szukać przełomu. - Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza do 3 st. C, tylko na południowym zachodzie do 4 stopni Celsjusza - przekazuje IMGW w prognozie na środę. Początek grudnia będzie bardzo podobny, więc przyzwyczajenia z końcówki listopada mogą z nami zostać na dłużej. Ciepłe płaszcze, kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki z pewnością będą w użyciu.

Prognoza IMGW. Noc ze środy na czwartek 30 listopada / 1 grudnia

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Lokalnie na północy i wschodzie kraju możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki powodującej gołoledź. Miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, nad morzem do 1°C, chłodniej w dolinach górskich Karpat, od -6°C do -4°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego zanotowaliśmy dzisiaj lokalnie w zlewni Dunajca i Sanu. W górach temperatura przy gruncie nocami spada poniżej -10°C.#IMGW pic.twitter.com/ROFeaEQZkS— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 29, 2022

Sonda Czy pogoda ma wpływ na twoje samopoczucie? tak nie