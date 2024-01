IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Jak prognozuje IMGW, noc z piątku na sobotę (12/13 stycznia) będzie pochmurna. Spadnie śnieg, a na północy i zachodzie kraju - deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej miejscami słabe marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. IMGW wydało żółte alerty meteo przed marznącymi opadami dla województw:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego.

W Karpatach i na Lubelszczyźnie w nocy spadnie lokalnie do 5 cm śniegu. Najzimniej na wschodzie kraju i Podhalu. Tam termometry pokażą około -9°C. Ponadto około -2°C w centrum. Najcieplej nad morzem, nieznacznie powyżej zera. - Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Poza północno-zachodnią częścią kraju możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 13.01.2024

W ciągu dnia nadal sporo chmur i opady. Spadnie śnieg, na zachodzie, północy i w centrum również deszcz ze śniegiem. W zachodniej części Polski początkowo możliwe słabe marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Na termometrach maksymalnie od -4°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 0°C w centrum, do 3°C na zachodzie i nad morzem. - Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na zachodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni, na wschodzie z kierunków zmieniających się. Na wschodzie okresami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, a w Karpatach do 75 km/h, powodujący zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

