Pogoda miło nas zaskoczy. Aż zechcesz pozbyć się czapki i szalika!

Śnieg z deszczem i wichury 90 km/h to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 15.12.2023]

Śnieg i marzący deszcz, wichury do 90 km/h i to! Pogodowa katastrofa. Lepiej zostać w domu [Prognoza IMGW na 16.12.2023]

W nocy z niedzieli na poniedziałek (17-18 grudnia) w południowej i południowo-zachodniej części kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze chmury szczelnie pokryją niebo, chociaż spodziewane są okresowe przejaśnienia. Mogą wystąpić miejscowe opady deszczu lub mżawki. Termometry wskażą od jednego stopnia na południu i południowym zachodzie do 6 stopni na północy kraju. W centrum temperatura wyniesie około 4 stopni. Na Podkarpaciu mogą wystąpić lokalne przymrozki od minus 2 do zera stopni. Wiatr umiarkowany z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, chwilami porywisty. Najmocniej powieje nad morzem i w górach, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć do 80-90 km/h.

Pogoda w Polsce - 18 grudnia 2023

W poniedziałek, 18 grudnia, w ciągu dnia najmniejsze zachmurzenie spodziewane jest na południu i południowym zachodzie. Pozostała część kraju będzie zachmurzona i mogą wystąpić przelotne opady deszczu i mżawki. Najchłodniej będzie na wschodzie i północy - 5-6 stopni. Nieco cieplej na zachodzie, gdzie termometry wskażą 7 stopni. Najcieplej będzie w Małopolsce, gdzie będą panowały prawdziwie wiosenne temperatury. Termometry wskażą nawet 10 stopni. Wciąż będzie mocno wiało - podobnie jak w nocy, najsilniejsze podmuchy wiatru spodziewane są nad Bałtykiem oraz w Sudetach.

Wysokie jak na tę porę roku temperatury będą towarzyszyć nam do połowy tygodnia. Przed świątecznym weekendem nadejdzie ochłodzenie, a w niektórych regionach spodziewane są opady śniegu.

