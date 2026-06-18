Nie takiego lata chcieli Polacy. Plany wypoczynkowe doszczętnie zrujnowane. To już pewne

IMGW: 19 czerwca początek pogodowego szaleństwa

Ekspert z IMGW tłumaczył swego czasu dziennikarzowi "Super Expressu", że prognozy podawane z dwudniowym wyprzedzeniem można traktować jako niemal pewne. Tymczasem w analizach synoptyków, dotyczących piątku (19 czerwca) pojawiają się burze z deszczem i upały. - Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Suwalszczyźnie, około 25°C w centrum, do 32 stopni Celsjusza na zachodzie - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rzecz w tym, że piątek to zaledwie początek. Przed nami weekend pełen niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Najgorzej ma być na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Mieszkańcy i turyści, którzy planują odwiedzić województwa dolnośląskie i lubuskie powinni wziąć pod uwagę prognozy i zapowiadane ostrzeżenia IMGW. Na dominującym obszarze Polski będą to pomarańczowe alerty (drugiego stopnia).

Burze z gradem, tropikalny upał i deszcze zrujnują weekend

22 czerwca rozpoczyna się kalendarzowe lato. Dwa ostatnie dni władania wiosny upłyną nam w towarzystwie burz, gradu, deszczów, a lokalnie również tropikalnych upałów. Najgorzej będzie na zachodzie, gdzie 34-35 stopnie Celsjusza wystąpią w duecie z wspominanymi grzmotami. W sobotę trzeba się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi, wywoływanymi przez pogodę. W niedzielę burze i opady przeniosą się do centrum oraz na wschód i południowy wschód kraju. W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy pomarańczowe alerty dla wszystkich województw, za wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Pomorza - tam ostrzeżenia najpewniej ograniczą się do pierwszego stopnia.

Początek kalendarzowego lata to kolejna porcja niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. 22 czerwca najgorzej będzie na południu i południowym wschodzie. Eksperci z Instytutu wskazują na województwa:

śląskie

podkarpackie

świętokrzyskie

opolskie

małopolskie

We wtorek najgoręcej będzie na zachodzie, a w środku tygodnia powinno nadejść ochłodzenie. Niestety, burze i opady deszczu opanują całą Polskę. Jedno jest pewne - nie takiego lata chcą nasi rodacy. Z prognoz 10-dniowych wynika, że opady deszczu zaczną ustępować dopiero w okolicach 25-26 czerwca.

Rozwiąż quiz "Super Expresu": Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Następne pytanie