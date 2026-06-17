Pogodowy armagedon potrwa dłużej. Zapowiadają ekstremalne warunki. Nie ma odwrotu

Upały, burze i ulewne deszcze w prognozie dla Polski

16 czerwca przekazywaliśmy w "Super Expressie" prognozę IMGW dla Polski, pełną burz, deszczów i tropikalnych upałów. Aktualizacja pięciodniowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że warunki atmosferyczne dadzą nam w kość już 19 czerwca. Temperatury powyżej 30 stopni odnotujemy na zachodzie. Mieszkańcy Wielkopolski, województwa lubuskiego, Zachodniego Pomorza i Dolnego Śląska powinni się przygotować na upał. Równolegle, to będzie jedyny dzień bez prognozowanych opadów (w ciągu dnia). Sobota to już nawet 35 stopni w województwie lubuskim, a dodatkowo burze i opady deszczu na południu, zachodzie i południowym zachodzie kraju. W drugiej części weekendu upałów nie będzie jedynie na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Jeśli zaufać prognozie na początek przyszłego tygodnia, to poniedziałek i wtorek przyniosą ze sobą kolejne, dynamiczne zmiany.

Jaka będzie pogoda 22 i 23 czerwca? Upały i burze nie odpuszczają

W prognozie na poniedziałek (22 czerwca) widać nieznaczne ochłodzenie, ale na Podkarpaciu temperatury maksymalne ponownie mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Z mapy IMGW dowiadujemy się o prognozowanych burzach w województwach:

podkarpackim

śląskim

małopolskim

Jeszcze "ciekawiej" wygląda analiza synoptyków, dotycząca wtorku. Jeżeli planowaliście urlop na ostatnią dekadę czerwca, to warto wziąć pod uwagę ostrzeżenia meteorologów.

- Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z ulewnym deszczem. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni. Temperatura maksymalna od 26°C na północnym wschodzie, około 31 w centrum, do 35 stopni na południu. Nad samym morzem od 22 do 26 stopni Celsjusza - czytamy w prognozie na noc i 23 czerwca.

Jeżeli potwierdzą się prognozy kilkudniowe, to początek tygodnia będzie najprzyjemniejszy na północy kraju. Nad morzem mogą się przydać parasole, ale nie powinniśmy tam uświadczyć upałów, czy burz z gradem. Jedno jest pewne, warto śledzić mapę z ostrzeżeniami IMGW i lokalne komunikaty meteorologiczne.

Burze i upały - bezpieczeństwo przy gwałtownej pogodzie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało na swoich stronach instrukcje, jak postępować w czasie burzy i upałów. - W czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Dlatego, o ile to możliwe, nie należy z niego wychodzić - podkreśla RCB.

- Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu - czytamy w zakładce, poświęconej upałom. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, pamiętajmy nie tylko sobie, ale również o bliskich. Warto uświadamiać starsze osoby o nadchodzącym niebezpieczeństwie.

Ostrzeżenia pogodowe i prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie