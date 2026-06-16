Tropikalny upał i burze z gradem w 14 województwach! Pokazali daty i szczegóły

Burze z gradem, deszcze i tropikalny upał w pogodzie dla Polski

Początek tygodnia wcale tego nie zapowiadał. W wielu regionach Polski temperatury maksymalne nie dobiły nawet do 20 stopni, a humory naszym rodakom pogarszały regularne opady deszczu. Wygląda na to, że lato zacznie przejmować inicjatywę w drugiej części bieżącego tygodnia. Już prognozy IMGW na 18 czerwca wskazują na 26-27 stopni na południu, południowym zachodzie i zachodzie kraju. Burze i opady deszczu zostaną z mieszkańcami centralnej i zachodniej Polski. To jednak dopiero zapowiedź tego, co będzie się działo podczas weekendu. Upał pojawi się już w piątek (19 czerwca 2026 r.). 30-31 stopni pokażą termometry w okolicach:

Szczecina

Wrocławia

Gorzowa Wielkopolskiego

Opola

Zielonej Góry

Jaka będzie pogoda w weekend? Burze z gradem i afrykański upał w 1 województwie

Najciekawiej wyglądają prognozy na sobotę, 20 czerwca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada czyste szaleństwo w województwie lubuskim. Na mapie IMGW widać opady deszczu, grad, i nawet 35 stopni blisko granicy z Niemcami!

- Na zachodzie, północy i krańcach wschodnich przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30 stopni w centrum, do 35 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - czytamy w szczegółowej prognozie synoptycznej na 20 czerwca.

Wygląda na to, że pogodowe szaleństwo jest już niemal pewne. Z prognoz ekspertów Instytutu wynika, że tropikalne warunki, pomieszane z burzowymi "dodatkami" zostaną z nami przynajmniej do 22 czerwca. Na ten dzień prognozowany jest upał w 14 województwach. "Bronią się" jedynie Podlasie i Lubelszczyzna. Przy takich warunkach należy pamiętać o względach bezpieczeństwa.

- Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu - podkreśla Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na stronach RCB znajdziecie szczegółowe instrukcje, jak postępować w czasie upałów i burz. Warto też śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne komunikaty meteo.

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