Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW na 6.06.2024

Noc ze środy na czwartek (5/6 czerwca) pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. W północnej i zachodniej Polsce suma opadów miejscami do 15 mm. Uwaga na mgły, które przy rozpogodzeniach mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Noc ciepła, na termometrach od 10°C na północnym zachodzie i w górach do nawet 16°C w centrum. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 75 km/h - zapowiada IMGW.

Początek dnia w czwartek (6 czerwca) pogodny, więcej ciemnych chmur w drugiej połowie dnia. Miejscami spadnie przelotny deszcz, zaś na południu lokalnie burze. Suma opadów na wschodzie do około 10 mm. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry wskażą 15°C-17°C. Niewiele cieplej na północnym zachodzie, tam temperatura maksymalna do 18°C. W centrum około 22°C w centrum, zaś najcieplej na południowym wschodzie, do 25°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 65 km/h, w Karpatach do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Do Polski nadciąga fala upałów. Nawet 36 stopni. Więcej w materiale Fala afrykańskich upałów zaleje Polskę. Ekspert wskazał daty

Źródło: IMGW

