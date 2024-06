Burze i ulewy w całej Polsce! Tam było najgorzej. Drzewo runęło na autobus!

Burze i ulewne deszcze do 55 mm nie odpuszczą. To się stanie za kilka godzin [Prognoza IMGW na 4.06.2024]

Powódź uderzyła w Polaków, a to nie koniec. Pogodowego kataklizmu ciąg dalszy [Prognoza IMGW na 5.06.2024]

Ulewy, wichury, burze, podtopienia w Polsce! Najgorsza sytuacja na Śląsku i w Małopolsce!

Zalane ulice, samochody, domy! Przez Polskę przetaczają się gwałtowne burze i ulewy. Straż pożarna podała porażające dane. Do godziny 14 dziś, 4 czerwca strażacy w całym kraju odebrali 1643 zgłoszenia związane z usuwaniem skutków wichur i podtopień wywołanych obfitymi deszczami. Najgorsza sytuacja była na Śląsku i w Małopolsce! 1035 odebrali strażacy w woj. śląskim, 437 w małopolskim, 46 w podkarpackim i 41 w woj. lubelskim – przekazał we wtorek PAP rzecznik KG PSP. Doszło do niebezpiecznych incydentów - w Żywcu drzewo przewróciło się na autobus miejski. "Pasażerowie rozeszli się przed przybyciem straży pożarnej. Na miejscu pozostały trzy osoby uskarżające się na dolegliwości bólowe" - przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

Dalsze alerty pogodowe! Ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia wydano dla południowych regionów Polski

Na miejscu tego zdarzenia pracuje kilkunastu strażaków. W dodatku to nie koniec niebezpiecznych nawałnic w kraju. Ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia wydano dla południowych regionów Polski. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w woj. małopolskim i śląskim, a drugiego w woj. podkarpackim. Wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej do realizacji zadań przeciwkryzysowych.

Sonda Boisz się burzy? Tak, jest przerażająca Nie, pod warunkiem, że jestem w domu Nie, a czego się tu bać?!

Na Podkarpaciu powstał układ burzowy posiadający na czele chmurę szelfową - #arcus. Niesie on punktowo silny wiatr a przede wszystkim silne opady deszczu.fot. Użytkownik Systemu Raportów, neddyy, Wielopole Skrzyńskie@IMGW_CMM @IMGWmeteo @MeteoprognozaPL#obserwatorzyburz #burza… pic.twitter.com/grvbjFvrJD— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 4, 2024

#IMGWlive 04.06 | 13:25⛈️W ciągu ostatnich 2-3 godz. następuje intensywny rozwój konwekcji, przynosząc większą ilość przelotnych opadów deszczu i burz. Miejscami opady wynoszą od 15 do 20 mm/10 min. Prognozowane sumy opadów mogą osiągnąć 40-60 mm. Lokalnie grad⚠️.#burza pic.twitter.com/Vu7xooMTfy— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 4, 2024

Quiz. Województwa w Polsce w czasach PRL. Gdzie znajdowały się te miasta? Pytanie 1 z 15 Które z tych miast nie znajdowało się w województwie tarnowskim? Dąbrowa Tarnowska Krosno Odrzańskie Dębica Dalej