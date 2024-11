-3 stopnie mrozu, deszcz i jeszcze to! Brzydka pogoda po długim weekendzie

Ostry mróz i mgły to nie wszystko. Takiej jesieni nikt nie lubi

Spis treści

Prognoza pogody na noc ze środy na czwartek, 6/7 listopada

Synoptycy z IMGW podali najnowszą prognozę na noc z 6 na 7 listopada 2024 roku. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie miejscami zachmurzenie małe. - Pojawią się liczne i gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, we wschodniej połowie kraju również osadzające szadź - alarmują eksperci z Instytutu.

Temperatury ukształtują się na poziomie od -3 stopni Celsjusza na wschodzie, do 3-4 w województwie zachodniopomorskim. O poranku wielu kierowców zostanie zmuszonych do skrobania szyb samochodów. Niestety, w ciągu dnia pogoda również nie będzie przyjemna.

Pogoda na czwartek. Opady i mgły w prognozie IMGW na 7 listopada

W czwartek za oknami dominować będzie ponura wersja jesieni. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami, głównie na południowym wschodzie, również z rozpogodzeniami. Miejscami mogą się przydać parasole, a na drogach zrobi się ślisko.

Przed południem, a potem ponownie po zachodzie słońca, liczne mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Miejscami na Pomorzu oraz na południowym wschodzie słabe opady mżawki - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 7 listopada.

Pogoda na jutro. Temperatura 7.11.2024

Z prognozy IMGW na czwartek wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 4 stopni Celsjusza, 5°C na północy do 9°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze zachodni. Najcieplej powinno być na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Ciepłe płaszcze przydadzą się na Warmii i Mazurach oraz w Kujawsko-Pomorskiem. Konkretny chłód zostanie z nami przynajmniej do końca tygodnia. Pocieszające są prognozy, dotyczące opadów deszczu - w weekend odnotujemy co najwyżej mżawkę. Prognozy będziemy aktualizować w pogodowych i lokalnych oddziałach "Super Expressu"

Galeria: Tak wygląda paskudna wersja zimy. Siarczyste mrozy i śnieżyce zaatakowały Europę