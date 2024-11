Pogoda w Polsce. Nadchodzi nagłe ochłodzenie. W weekend mróz

Prawie 10 stopni mniej pokażą słupki rtęci w sobotę, 2 listopada, w porównaniu z dniem Wszystkich Świętych. Najnowszą prognozę pogody dla Polski opublikowało IMGW. Od zachodu napłynie do naszego kraju wyjątkowo chłodne powietrze, które wyprze cieplejsze powietrze polarnomorskie, czemu będzie towarzyszył szybki wzrost ciśnienia.

W całej Polsce od 7 do 10 stopni, przy czym najwyższe temperatury wystąpią tylko w południowych województwach. Nadal będzie mocno wiało, co spotęguje uczucie ziemna. W porywach wiatr osiągnie prędkość 65 km/h, a w górach i na terenach podgórskich będzie jeszcze mocniejszy. Przez cały kraj będą przechodziły przelotne opady deszczu, a w Tatrach zastąpi je śnieg. W nocy z soboty na niedzielę mróz.

Chłodne powietrze pozostanie w Polsce do niedzieli, 3 listopada, włącznie. Słupki rtęci pokażą od 5 do 9 kresek, do tego znowu będzie przelotnie padać, szczególnie na północy. Wiatr osłabnie, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek w wielu regionach może się utrzymać niewielki mróz.

Warto przypomnieć, że jeszcze do sobotniego poranka obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Największe podmuchy będą na wybrzeżu i w północno-wschodniej Polsce.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi od popołudnia do północy - czytamy w alercie IMGW. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogoda w Polsce od 4 listopada

Od poniedziałku, 4 listopada, zrobi się trochę cieplej, bo temperatura przekroczy 10 stopni, ale w nocy nadal będzie bardzo zimno. Niewielkiego, ale jednak mrozu można się również spodziewać na terenach nizinnych. W całej Polsce dużo rozpogodzeń, a w środku tygodnia w wielu regionach na dobre wyjrzy słońce.

Z biegiem dni, wyłączając południowe województwa, temperatura znowu zacznie spadać i będzie się utrzymywać w przedziale 5-10 kresek. Na południu kraju będzie w tym czasie powyżej 10, ale nie więcej niż 11-12 stopni. Umiarkowanie słonecznie, ale zimno, ma być przez całą pierwszą dekadę listopada, a pogoda ma się popsuć - za sprawą dużych opadów deszczu - od Święta Niepodległości.