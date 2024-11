Spis treści

Czym jest trąba powietrzna? IMGW objaśnia, co to jest tornado

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) czytamy, że trąba powietrzna/tornado, to rotująca kolumna powietrza rozciągająca się od podstawy chmury konwekcyjnej do powierzchni ziemi, często wraz z krążącymi cząstkami stałymi (pył, gruz) lub cząsteczkami wody (w zależności od obszaru, nad którym występuje). Trąbom powietrznym towarzyszy zazwyczaj lej kondensacyjny, który powstaje w strefie obniżonego ciśnienia związanej z tymi zjawiskami, gdzie dochodzi do rozprężania powietrza, następnie do jego schładzania i kondensacji.

Aleja tornad w Polsce. Dane o trąbach powietrznych dzwonem alarmowym

Wszyscy pamiętamy dantejskie sceny z września 2024 roku. Powódź, która nawiedziła Polskę zabierała życie, dobytek, niszczyła domy i miasta. Niestety, gwałtownych zjawisk atmosferycznych było więcej. Eksperci z IMGW przeanalizowali temat występowania trąb powietrznych w naszym kraju. Tylko w 2022 roku mieliśmy ich aż 33. Warto dodać, że w okresie w okresie 2010-2023 zarejestrowanych jest 226 przypadków występowania trąb powietrznych w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował ciekawą mapę.

i Autor: CMM IMGW Trąby powietrzne w Polsce w latach 2010-2023. Mapa IMGW

W rozważanym okresie, trąby powietrzne w Polsce najliczniej występowały w rejonie Wybrzeża, szczególnie w miesiącach jesiennych, kiedy najczęściej występują warunki sprzyjające powstawaniu trąb wodnych. Trąby występujące w obrębie lądu najczęściej pojawiały się w centrum oraz na południu i południowym wschodzie kraju. W rozkładzie przestrzennym występowania trąb powietrznych w Polsce należy zwrócić uwagę na duże zagęszczenie przypadków występujące w woj. wielkopolskim, które jest związane z sytuacją z 17 lutego, kiedy na terenie Polski wystąpiło aż 27 trąb powietrznych, z czego 15 z nich zostało zaklasyfikowanych jako zjawiska o sile F2 - wyjaśniają eksperci IMGW.

Trąby powietrzne w Polsce. Tego dnia było najgorzej. Tornado zaatakowało z wielką mocą

17 lutego 2022 roku linia szkwału i liczne trąby powietrzne na zachodzie, w centrum i południu Polski dały się we znaki mieszkańcom wspominanych regionów. Niepożądana aktywność głębokiego niżu o imieniu Dudley spowodowała, że na chłodnym froncie atmosferycznym układu rozwinęła się linia szkwału, która zintensyfikowała się w szczególności na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Podczas przechodzenia układu występowały liczne wyładowania atmosferyczne, zwłaszcza na obszarze województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

łódzkiego

i opolskiego.

- Dodatkowo w wielu miejscach zaobserwowano silne porywy wiatru, które przyczyniły się do powstania części szkód. W strefie ciągnącej się od północy woj. lubuskiego przez wielkopolskie po woj. łódzkie dodatkowo wystąpiły liczne trąby powietrzne, które spowodowały najpoważniejsze zniszczenia. Najsilniejsze tornado przeszło nad miasteczkiem Dobrzyca (woj. wielkopolskie), w którym uszkodzonych zostało około 60 domów, w tym 5 w stopniu na tyle dużym, że trzeba było je wyłączyć z użytkowania - opisuje dramatyczne wydarzenia IMGW.

W Krakowie żywioł przewrócił żuraw budowlany. Zginęły dwie osoby. W ciągu zaledwie kilku godzin na obszarze Polski odnotowano wystąpienie aż 27 trąb powietrznych, z czego kategorię intensywności IF2.0 otrzymało aż 15 zjawisk, a jedno otrzymało kategorię intensywności IF2.5.

- Zdecydowana większość odnotowanych trąb powietrznych była krótkotrwała i charakteryzowała się krótkimi (maksymalnie 3-4 km) oraz wąskimi pasami zniszczeń, co jest typowe dla trąb powietrznych rozwijających się na liniach szkwału. Do 17 lutego 2022 nie był znany przypadek tak zmasowanego wystąpienia trąb powietrznych na obszarze Polski w historii obserwacji - zaznacza IMGW w podsumowaniu artykułu.

Źródło: Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW