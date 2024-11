i Autor: Shutterstock

Kraj pod panowaniem wyżu

Antycyklon namiesza w pogodzie. Dwucyfrowy mróz w zamian za hormon szczęścia

W najbliższym czasie Polska będzie się znajdować pod wpływem antycyklonu. Co to oznacza? W trakcie doby wystąpią duże różnice temperatur. Nad ranem w rejonach podgórskich termometry wskażą nawet dwucyfrowe wartości na minusie, z kolei w trakcie dnia powietrze ociepli się do ponad 10 stopni. W zamian możemy się spodziewać masy słońca i braku opadów.