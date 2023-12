i Autor: Shutterstock

To nie brzmi dobrze

Parszywy nastrój dopadnie nas w Wigilię i popsuje atmosferę. Wszystko przez tę pogodę

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie to temat, który obecnie elektryzuje Polaków. Wszystko wskazuje na to, że warunki biometeorologiczne popsują świąteczną atmosferę. Zdaniem meteorologa Rafała Maszewskiego, będą one bardzo niekorzystne, co może skutkować bólem głowy i sennością. Szczegóły na se.pl.