Opady deszczu to nie wszystko. Tutaj pogoda popsuje plany [Prognoza IMGW na 10.05.2024]

Nagły powrót zimy do Polski. Mróz chwyci niespodziewanie, wiemy kiedy to nastąpi

Pierwsza dekada maja przyniosła mnóstwo pogodowych zawirowań. Na ich tle prognoza na piątek wygląda dość spokojnie, choć w nocy z 9 na 10 maja, w centrum, na wschodzie i południu lokalnie wystąpią przygruntowe przymrozki do około -2 stopni Celsjusza. Nad morzem miejscami porywisty wiatr, a na północy, północnym wschodzie i północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Wygląda na to, że jeśli planowaliśmy piątkowy wypoczynek np. w okolicach Gdańska, to warto się nad nim dobrze zastanowić. Spójrzmy, jak wyglądają prognozy na kolejne godziny.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na piątek, 10 maja 2024 r.

Prognoza na piątek nie zawiera ostrzeżeń o burzach i bardzo silnych wichurach. Eksperci z IMGW zwracają uwagę na dwa problemy. - Miejscami przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju - przekazują synoptycy z Instytutu. Na mapie, dostępnej w serwisie IMGW widzimy deszcz w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. A drugi pogodowy problem? W popularnych wśród turystów miejscach będzie dość chłodno.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 12 stopni Celsjusza, 15°C na północy i północnym wschodzie do 16°C, 19°C na pozostałym obszarze kraju; w rejonie Zatoki Gdańskiej lokalnie chłodniej, 11 stopni - wskazuje IMGW w prognozie na 10 maja.

Jeśli planujecie weekendowy wypoczynek, to warto rozważyć wycieczkę do południowych województw. Będzie tam cieplej i najprawdopodobniej bezdeszczowo.

Jeśli chodzi o wiatr, to w piątek będzie on słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni, na południu kraju miejscami północny. Wysoko w górach odnotujemy konkretne porywy wiatru, ale ostrzeżeń meteo w tym temacie raczej się nie spodziewamy. W sobotę i niedzielę najprawdopodobniej czeka nas delikatne, ale jednak ocieplenie. O szczegółach będziemy pisać w naszym serwisie. Proponujemy również rozwiązanie naszego autorskiego quizu.