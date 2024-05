Nagły powrót zimy do Polski. Mróz chwyci niespodziewanie, wiemy kiedy to nastąpi

Co to za zjawisko?!

Prognoza IMGW na 9.05.2024

Najpierw bardzo zimno, później bardzo ciepło - tak w telegraficznym skrócie przedstawia się pogoda na czwartek, 9 maja 2024, według IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w środę wydał ostrzeżenia dotyczące przymrozków dla północnej, północno-wschodniej Polski i następujących powiatów województwa dolnośląskiego:

lubańskiego;

lwóweckiego;

karkonoskiego;

kamiennogórskiego;

wałbrzyskiego;

kłodzkiego.

Przymrozki wynoszące ok. 0 stopni, a przy gruncie do minus 3, dotrą również do południowych krańców województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogoda na czwartek, 9 maja 2024. IMGW podaje szczegóły

To nie wszystko, czego dowiadujemy się z prognozy IMGW na 9.05.2024. Z biegiem dnia będzie się robić coraz cieplej, a w większości regionów nie zabraknie do tego słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 kresek na północy, około 19 w centrum, aż do 20 na południu i 21 na zachodzie. Chłodniej, bo 13-16 stopni, będzie tylko nad morzem i w północno-wschodniej części kraju, gdzie również mocniej powieje.

- W nocy (z czwartku na piątek, 10 maja - przyp.red.) zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C na południowym wschodzie do 6°C na północnym wschodzie i 11°C na zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat chłodniej - około 2°C, przy gruncie do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, tylko na południu zmienny - podaje IMGW.