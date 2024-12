Wiatr dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, na północy do 90 km/h, a nad morzem wiatr silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Tatrach do 100 km/h, powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje szczegółowo IMGW w prognozie synoptycznej na 16 grudnia.