Czy w święta spadnie śnieg? Ekspert IMGW prosi o cierpliwość. Jednoznaczne słowa

Wraz z nadejściem grudnia rozpoczyna się meteorologiczna zima. Z kolei zima astronomiczna zaczyna się przesileniem zimowym, które wypada pomiędzy 21 a 22 grudnia. Oznacza to, że rośnie prawdopodobieństwo częstszych opadów śniegu oraz mroźnych dni. Pogoda potrafi jednak zaskakiwać.

Niedługo po rozpoczęciu astronomicznej zimy przyjdzie Wigilia oraz Boże Narodzenie. Jak co roku wielu z nas zasiądzie przy rodzinnym stole, aby podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i zaśpiewać kolędy. Śnieg i mróz niewątpliwie dodaje klimatu świętom. Jak duża jest szansa na to, aby Boże Narodzenie 2024 były białe? Zapytaliśmy o to eksperta z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Dr Radosław Droździoł rozwiał jednak nasze wątpliwości. Musimy uzbroić się w cierpliwość i... czekać.

Nie ma szans na podawanie obecnie sensownych prognoz na święta. Żeby podać prognozę z dość dużą sprawdzalnością, musiałaby to być pogoda z maksymalnie dziesięciodniowym wyprzedzeniem. Teraz bardzo ciężko cokolwiek przewidzieć.

- wyjaśnia nasz rozmówca.

Meteorolodzy od dawna powtarzają, że prognozy na kilka dni do przodu mają wysoką sprawdzalność. W naszej strefie klimatycznej pogoda dość często się zmienia i to, co modele pogodowe na święta przewidują dziś, może być już nieaktualne np. tydzień przed świętami. Warto więc na bieżąco śledzić prognozy na Boże Narodzenie.

Co wiemy o pogodzie na grudzień? Dr Radosław Droździoł przyjrzał się amerykańskiemu modelowi CFS. - Pogoda w grudniu będzie podobna do tego, co widzieliśmy w listopadzie. Przed nami grudzień bardziej jesienny niż zimowy. Oczywiście, mogą zdarzyć się intensywne opady śniegu, ale prognozy długoterminowe na cały miesiąc wskazują, że pogoda w grudniu nie będzie się znacząco różnić od pogody z listopada - powiedział nasz rozmówca. Czy to zapowiedź miesiąca z łagodną zimą, a co za tym idzie, ciepłymi świętami?

Jasnowidz Jackowski o pogodzie na święta Bożego Narodzenia

Skoro więc eksperci od pogody radzą nam uzbroić się w cierpliwość, o swoje spostrzeżenia dotyczące świąt, poprosiliśmy... eksperta od przewidywania przyszłości. Za nami już pierwsze opady śniegu w ostatnim kwartale roku. Czy taka pogoda powtórzy się w święta? Jasnowidz Jackowski rozwiewa wątpliwości wszystkich tych, którzy czekają na białe święta. - Na święta będzie ciepło. Nie będzie śniegu ani mrozu - zapewnił Jackowski w rozmowie z "Super Expressem".

O tym, jaka będzie pogoda przez cały grudzień, dowiesz się z artykułu Pogoda długoterminowa na grudzień 2024. Nadchodzi ostra zima? Słowa eksperta IMGW zaskakują

Sonda Czy chcesz, żeby w święta Bożego Narodzenia padał śnieg? Tak Nie Dla mnie nie ma to znaczenia