Nawet 28 stopni, ale trzeba będzie uważać. Eksperci wskazują na to zjawisko

Jaka będzie pogoda w środę, 27 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w środę, 27 września 2023 zachmurzenie w dzień będzie małe, miejscami na północy umiarkowane. Szczególną ostrożność będą musieli zachować przede wszystkim kierowcy, ponieważ jak przekazują synoptycy - rano występować będą lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 m.

Temperatura 27.09.2023

W środę ciepło - nawet do 28°C na termometrach.

- Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej - od 22°C do 24°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc ze środy na czwartek (27.09.2023/28.09.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy ze środy na czwartek (27.09.2023/28.09.2023) zachmurzenie będzie małe lub nawet bezchmurnie. W całym kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 11°C na południowym wschodzie i wschodzie do 14°C, 15°C na zachodzie i północy oraz 16°C nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 8°C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

