Według prognoz IMGW, w sobotę (29 lipca) "Polska będzie nadal w zasięgu zatoki związanej z głębokim niżem nad Północnym Atlantykiem, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego". - Z zachodu będzie napływało dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia - czytamy w komunikacie IMGW.

Prognoza IMGW na 29.07.2023. Woj. zachodniopomorskie i pomorskie

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, nad morzem około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Prognoza IMGW na 29.07.2023. Woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu zwłaszcza na zachodzie regionu, miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Wieczorem na krańcach zachodnich możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, podczas burz porywisty.

Prognoza IMGW na 29.07.2023. Woj. wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

Zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Przelotne opady deszczu. Po południu miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Prognoza IMGW na 29.07.2023. Woj. mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, na zachodzie również burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

Prognoza IMGW na 29.07.2023. Woj. dolnośląskie, opolskie i śląskie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów deszczu w czasie burz miejscami od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C, w rejonach podgórskich około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy do 70 km/h.

Prognoza IMGW na 29.07.2023. Woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.Podczas burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Źródło: IMGW

🌦️Weekend będzie ciepły, w sobotę i niedzielę na południu kraju temperatura wzrośnie do 27°C, ale wystąpią przelotne opady deszczu, pojawią się burze, lokalnie z gradem. ⛈️W burzach spadnie do 25 mm deszczu, a porywisty wiatr może osiągać do 80 km/h.➡️https://t.co/dhInYMWAEk pic.twitter.com/apUTR6PF5T— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2023

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej