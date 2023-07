Początek sierpnia jak z koszmaru! Prognozy odzierają ze złudzeń. Burze to nie wszystko

Trąby powietrzne nad Polską. Niszczycielski żywioł zrywał dachy i łamał drzewa. To nie koniec!

Katastrofalna końcówka lipca! Prognozy mówią nawet o śniegu. To nie wszystko

Kiedy analizowaliśmy prognozę długoterminową na sierpień 2023 roku, łapaliśmy się za głowy. Niestety, najnowsze doniesienia meteorologów również nie dostarczają zbyt wielu powodów do optymizmu. - Od niedzieli (30 lipca 2023 r.) do czwartku (4 sierpnia) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz głównie w niedzielę i środę burzami - podają synoptycy IMGW. Eksperci Instytutu szczegółowo omówili pierwszych kilka dni sierpnia. Jeśli planowaliście urlop na ten czas, możecie być srogo rozczarowani.

W serwisie IMGW pojawiła się już prognoza na 1 i 2 sierpnia. We wtorek i w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. - Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 12°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 22°C do 28°C - podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burzom będą towarzyszyć wichury do 70 km/h. Najgorsza pogoda zaatakuje najprawdopodobniej w województwie podlaskim, deszcz będzie padał również nad morzem. Niestety, w kolejnych dniach popularne miejsca wypoczynku znów będą się mierzyć z opadami. Zamiast opalania, przydadzą się parasole. Na termometrach w Gdańsku i okolicach zobaczymy 21-22 stopni Celsjusza. Niewiele wskazuje na to, aby podczas pierwszego weekendu sierpnia pogoda miała się znacząco poprawić. Wręcz przeciwnie - w prognozach długoterminowych serwisu interia.pl widać sporo opadów deszczu - m.in. na północy i południu kraju.

Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy aktualizować w naszym serwisie. Mamy nadzieję, że jeszcze ulegną one poprawie. Tym, którzy mimo wszystko zaplanowali wakacje na te dni życzymy udanego wypoczynku.

