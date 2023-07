Pogoda na wtorek [Prognoza IMGW 18.07.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i północno-zachodnia, oraz Francja znajdą się w zasięgu niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Pozostałe rejony kontynentu będą w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu słabego wyżu z centrum przemieszczającym się znad Niemiec nad Czechy. Z zachodu napłynie powietrze polarne morskie. Niewielki wzrost, a potem spadek ciśnienia.

We wtorek (18 lipca) zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy miejscami duże i tutaj przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Czekają nas duże różnice w temperaturze. Nad morzem zaledwie 19 stopni Celsjusza nad morzem, około 25 stopni, do 27 st. Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich i Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W burzach i w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

