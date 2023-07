Burze i upał. Alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Wygląda na to, że czas największych upałów na razie za nami, ponieważ za sprawą rozległego niżu do Polski napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie, jednak synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują, że w ciągu najbliższych kilku dni temperatura maksymalna w ciągu dnia nadal utrzymywać się będzie powyżej 25 stopni Celsjusza.

- W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na południu opady mogą być bardziej intensywne, z natężeniem umiarkowanym i silnym. W centrum i na wschodzie kraju w sumie może spaść do 35, a na południu i południowym wschodzie do 45 litrów deszczu na metr kw. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 33 na południu. Nad morzem prognozujemy około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Porywy wiatru w burzach nad morzem mogą osiągać do 60 km/h. Na pozostałym obszarze, w burzach do 85 km/h - powiedziała w rozmowie z PAP Dorota Pacocha z IMGW.

Dziś miejscami przelotne opady, a w południowej połowie kraju oraz nad morzem burze z porywami wiatru do 85 km/h, lokalnie grad. Na południu opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Temp. od 23°C nad morzem do 32°C na Podkarpaciu. Nad morzem wiatr okresami dość silny. 🌦️ pic.twitter.com/ngUj5GJEYg— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 17, 2023

Burze i upał. Alerty meteo IMGW. Gdzie będzie najgorzej?

IMGW przestrzega przed burzami z gradem i wydało alerty meteo I i II stopnia dla dziesięciu województw. Alerty IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą praktycznie całego woj. podkarpackiego, południowej części woj. lubelskiego oraz dwóch powiatów woj. małopolskiego. Według synoptyków na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia w większości miejsc obowiązują w poniedziałek (17 lipca) od około godz. 14 do ok. godz. 20.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem IMGW wydało dla woj. świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego, lubelskiego, południowej części woj. podlaskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz centralnej i południowej części woj. mazowieckiego. W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty na tym obszarze obowiązują w poniedziałek (17 lipca) od ok. godz. 12 do ok. godz. 18. W prawie całym kraju (poza częścią woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego) do poniedziałku (17 lipca) do godz. 20.00 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

Burze również w nocy

W nocy z poniedziałku na wtorek (17/18 lipca) na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie na początku nocy zanikające burze. Burze wystąpią miejscami również nad morzem. Na południowym wschodzie może spaść do 20 mm deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 19 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby, na południu okresami umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, zachodni. W czasie burz w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️Burze z gradem⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#meteo #burze pic.twitter.com/IRJbX3grby— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 17, 2023

