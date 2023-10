Nagła zmiana pogody. To kwestia godzin. Będziemy przecierać oczy ze zdumienia

Burze i wichury do 120 km/h! To nie wszystko [Prognoza IMGW na 7.10.2023]

Prognoza pogody na poniedziałek (9 października) była daleka od optymistycznej. Do Polski dotarło chłodne powietrze. Synoptycy wskazywali, że w wielu regionach odnotujemy temperatury maksymalne z jednocyfrowymi wartościami, a na Pomorzu wyniosą one ledwie 12 stopni Celsjusza. - W nocy z poniedziałku na wtorek na południu Lubelszczyzny, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie kraju spadek temperatury przy gruncie do około –2°C, –1°C - wskazuje IMGW. Na szczęście eksperci widzą w swoich prognozach... kolejny zwrot akcji!

Prognoza IMGW: Nawet 24 stopnie w październiku! Pogoda zaskoczy

Wtorek będzie chłodny, choć na zachodzie termometry wskażą do 15 stopni. Prawdziwa odmiana przyjdzie w środku tygodnia. W środę mieszkańcy Wrocławia, Opola, Zielonej Góry, Krakowa i okolic mogą liczyć na typowo letnie wartości, przekraczające 20 stopni Celsjusza. Ta zmiana powinna przypaść do gustu większości naszych czytelników. O przenikliwym chłodzie będziemy mogli zapomnieć.

Do końca tygodnia temperatury maksymalne nie powinny w naszym kraju spaść poniżej 15 stopni. Mało tego, na weekend zapowiadana jest październikowa bomba ciepła. W sobotę, nad morzem termometry wskażą powyżej 20 stopni, a na południu odnotujemy nawet 24 kreski powyżej zera. Niestety, są też gorsze wieści. Na północy z pewnością przydadzą się parasole, a momentami swoją aktywność zaznaczy silny wiatr. Od czwartku do soboty (12-14 października 2023 r.) nad morzem wichury mogą osiągnąć prędkość 60-85 km/h.

Pamiętajmy, że prognozy podawane z kilkudniowym wyprzedzeniem mogą ulec delikatnym zmianom. Codziennie będziemy je aktualizować w naszym serwisie.