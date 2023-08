Męczący upał i gwałtowne burze popsują nam weekend. Zapragniemy ochłodzenia

Powrót upałów, do tego burze i wichury do 90 km/h. Eksperci biją na alarm. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 25.08.2023]

Prognoza IMGW na weekend. W piątek (25 sierpnia) upały i burze. W tych regionach najgoręcej

Ostatni weekend sierpnia przyniesie upalną i burzową pogodę - tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - Od piątku Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej, a od zachodu będzie do nas wędrować ciepłe powietrze. W wielu regionach Polski; w centrum, na Kujawach, w Wielkopolsce, na południowym-zachodzie, na południu, południowym-wschodzie poza północą kraju i północnym-wschodem temperatura wyniesie 30 stopni Celsjusza i więcej - powiedziała cytowana przez PAP Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW. Na termometrach maksymalnie 31 stopni Celsjusza m.in. w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. 32 stopnie pokażą termometry we Wrocławiu, Zielonej Górze i Opolu. Co więcej, w piątek (25 sierpnia) będzie nie tylko upalnie, ale i burzowo. - Burze będą się rozwijać od rana na zachodzie Polski i w jej południowej części do godzin popołudniowych. Potem będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Miejscami opady deszczu wyniosą 30 mm, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h - powiedziała Emilia Szewczak. Czy wysokie temperatury w weekend oznaczają kolejną długą i męczącą falę upałów w Polsce? Według synoptyków IMGW tak się nie stanie, ponieważ - jak dodaje Szewczak - "za frontem ciepłym będzie do Polski wędrowało chłodniejsze powietrze".

Prognoza IMGW na weekend. W sobotę (26 sierpnia) groźne burze, nadal upalnie

W sobotę (26 sierpnia) nadal bardzo gorąco. Na termometrach 30 i 31 stopnia Celsjusza w centrum, na wschodzie i południowym-wschodzie, a na zachodzie kraju chłodniej niż w piątek. Temperatura maksymalna w granicach 25-27 stopni Celsjusza. - Ostrzeżenia przed upałem prawdopodobnie zostaną wydane głównie dla centrum, Mazowsza, województwa lubelskiego i podkarpackiego - zaznaczyła Szewczak. Sobota będzie też kolejnym burzowym dniem w naszym kraju. Burzom mogą towarzyszyć ulewne deszcze i silny wiatr. - Dosyć groźna sytuacja, bo porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h. Będą wydawane ostrzeżenia - wskazała synoptyk IMGW.

Prognoza IMGW na weekend. W niedzielę (27 sierpnia) drastyczne spadki temperatury

W prognozie pogody na niedzielę (27 sierpnia) widoczne są duże różnice temperatur pomiędzy poszczególnymi regionami. Nad morzem zaledwie 20 stopni Celsjusza, niewiele cieplej w zachodniej części kraju. Wysokie temperatury pozostaną jedynie na południowym wschodzie. - Jeśli chodzi o upał w niedzielę to może się on utrzymywać w woj. podkarpackim, lubelskim, gdzie temperatura wyniesie nawet 32 stopnie Celsjusza. Mogą być więc duże różnice, jeżeli chodzi o rozkład termiczny temperatury w Polsce - powiedziała Szewczak. Po weekendzie nastąpi znaczne ochłodzenie. Upał zniknie, ale termometry wciąż będą wskazywać wartości powyżej 20 stopni Celsjusza.

