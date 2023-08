Jaka będzie pogoda w piątek, 25 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 25 sierpnia 2023 zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe burze z gradem i silnym wiatrem.

- Przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Możliwy grad. Tylko na wschodzie, od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę, pogodnie i bez opadów. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm - czytamy na stronie IMGW.

Podczas burz czekają nas wichury.

- Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, nad morzem zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 90 km/h - podają eksperci.

Temperatura 25.08.2023

W piątek wracają upały, żar będzie lał się z nieba.

- Temperatura maksymalna od 26°C na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w dolinach karpackich do 32°C na południowym zachodzie i krańcach wschodnich - przekazują synoptycy IMGW.

Eksperci z IMGW wydali również ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C, miejscami około 20°C - czytamy w komunikacie.

Alert obowiązuje w województwach:

podkarpackim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

lubelskim,

mazowieckim.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (25.08.2023/26.08.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (25.08.2023/26.08.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. W Sudetach porywy do 80 km/h.